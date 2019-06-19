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Общество
19.06.2019 17:27
Печать

ЕС может продлить антироссийские санкции уже завтра

 

Главы стран Евросоюза собираются обсудить санкционный режим в отношении России на саммите 20 июня.

«Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров [стран ЕС] о текущей реализации минских соглашений и переговорах в «нормандском формате». На основании этого лидеры смогут одобрить продление экономических санкций против России», – сообщается 19 июня в программе саммита, опубликованной на сайте Европарламента.

Кроме того, на саммите обсудят ситуацию на востоке Украины и в Азовском море. «Планируется, что европейские лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив».



Помимо этого главы стран – членов ЕС могут осудить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Экономические санкции против России вступили в силу 31 июля 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений. В декабре 2018 года санкции были в очередной раз продлены.

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