ЕС может продлить антироссийские санкции уже завтра

Главы стран Евросоюза собираются обсудить санкционный режим в отношении России на саммите 20 июня.

«Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров [стран ЕС] о текущей реализации минских соглашений и переговорах в «нормандском формате». На основании этого лидеры смогут одобрить продление экономических санкций против России», – сообщается 19 июня в программе саммита, опубликованной на сайте Европарламента.

Кроме того, на саммите обсудят ситуацию на востоке Украины и в Азовском море. «Планируется, что европейские лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив».







Помимо этого главы стран – членов ЕС могут осудить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Экономические санкции против России вступили в силу 31 июля 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений. В декабре 2018 года санкции были в очередной раз продлены.