Опасная забава. Юноша нырнул с Яхтенного моста и не выжил

Спасатели вытащили из воды подростка в Приморском районе Петербурга вечером 19 июня. Развлекаясь, юноша нырнул в залив с моста – на берег его доставили в бессознательном состоянии.

О спасательной операции в акватории Финского залива у парка 300-летия в соцсетях сообщили очевидцы. Молодой человек нырнул в воду с Яхтенного моста, но сам до берега добраться не смог. В городском управлении МЧС уточнили, что заявка спасателям поступила в 16:10, 15-летнего мальчика вытащили на берег и передали медикам. Те смогли лишь констатировать гибель юноши.

Подростки регулярно развлекают себя опасными прыжками с Яхтенного моста, и периодически их любовь к экстремальным ощущениям заканчивается плачевно. Последний раз молодого человека с ушибами внутренних органов увезли из парка 300-летия 8 июня.





