Небо показало петербуржцам ещё один феномен – светящееся кольцо

Редкое небесное явление – гало – наблюдали днём 19 июня к северу от Петербурга.

Фотографии сделаны в деревне Грузино Всеволожского района Ленинградской области и выложены в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное» «ВКонтакте».

Радужный «нимб» вокруг солнца возникает благодаря маленьким кристалликам льда, обычно находящимся в перистых облаках на высоте 5–10 километров, но и иногда, например зимой или в горах, и низко над землёй. Свет отражается от их граней и образует круг. Гало может появиться не только у солнца, но и у луны и даже у фонаря – главное, чтобы источник света был мощным.







Этот июнь оказался богат на небесные подарки. Сначала петербуржцам выдали горсти аномального крупного града, потом мамматусы, а затем «эскадрон НЛО», который при ближайшем рассмотрении оказался лентикулярными, или чечевицевидными, облаками.

А гало в наших краях гостило, например, в прошлом июне. В этом году его видели как раз в морозном январе, после кровавой луны, а затем в марте. Ещё одно зимнее гало тоже пришло с «компанией» – после него тень в небо отбросила телебашня.

Также гало наблюдали накануне в Чебоксарах.