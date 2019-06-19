В Колпино под кустом собачник нашел новорожденную. Медикам девочку передали росгвардейцы

Детский плач привлек внимание жителя Колпинского района Петербурга днем 19 июня. В кустах он нашел младенца, а на дороге – наряд вневедомственной охраны.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, к проезжающему мимо патрулю мужчина обратился около половины второго днем 19 июня. Он объяснил, что во время прогулки с собакой в кустах у 27-го дома по Советскому бульвару услышал детский плач. На земле и правда лежала новорожденная девочка, сотрудники ОВО вызвали скорую помощь.

Медики забрали ее в больницу. Ребенку на тот момент было около двух часов жизни.





