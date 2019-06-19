Американцы выложили в Сеть видео полёта B-52 с якобы гиперзвуковой ракетой. Она просто покаталась

Авиабаза ВВС США Эдвардс (Калифорния) выложила в Сеть видеоролик первого полёта стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A.

A prototype of the ARRW was attached to a B-52 to gather test data including environmental and aircraft handling characteristics. #EdwardsAirForceBase #TheCenterOfTheAerospaceTestingUniverse #B52 pic.twitter.com/1mmtRVue25 — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) 18 июня 2019 г.

Там же военные выложили снимки этого действа. Из них следует, что в тестах принимал участие бомбардировщик с серийным номером 60-0036 и неофициальным именем Tagboard Flyer, а под одним крылом самолета могут вмещаться по две гиперзвуковые ракеты.

Уточняется, что испытательный полет бомбардировщика с перспективным оружием состоялся 12 июня. Ракета без боеголовки была подвешена под одно из крыльев «летающей крепости» и находилась там в течение всего времени полета. В ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

В США уже не раз заявляли о том, что располагают гиперзвуковым оружием. Правда, в отличие от РФ, которая продемонстрировала его, реальных доказательств тому американские военные не приводят.





