Американцы выложили в Сеть видео полёта B-52 с якобы гиперзвуковой ракетой. Она просто покаталась

Авиабаза ВВС США Эдвардс (Калифорния) выложила в Сеть видеоролик первого полёта стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A.

A prototype of the ARRW was attached to a B-52 to gather test data including environmental and aircraft handling characteristics. #EdwardsAirForceBase #TheCenterOfTheAerospaceTestingUniverse #B52 pic.twitter.com/1mmtRVue25