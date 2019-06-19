Трое россиян, не считая украинца. Кого следствие назвало виновными в убийстве 289 пассажиров MH-17

Следствие по делу о крушении «Боинга» на востоке Украины предъявило обвинение первому министру обороны ДНР Игорю Гиркину и троим его подчиненным. Их просят добровольно явиться в Гаагу.

Петр Шеломовский/"Фонтанка.ру"/Архив

Прокуратура Нидерландов назвала дату первого заседания суда, где будут рассмотрены доказательства причастности группы лиц к гибели 298 человек. Международная следственная группа (JIT) 19 июня 2019-го назвала имена четверых. Непосредственно «на кнопку «Бука» они не нажимали, но их вина, по мнению следствия, заключается в сотрудничестве с должностными лицами Российской Федерации, чья зенитно-ракетная установка была тайно переброшена на территорию Украины. Москва снова назвала обвинения голословными.

Среди обвиняемых по делу о малайзийском «Боинге» нет ни одного действующего военнослужащего Минобороны РФ. В 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков) занимал пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, с чьей территории, как считает JIT, и был сбит самолет. Как высший офицер он коммуницировал с Российской Федерацией, подчеркнули в прокуратуре. Сергей Дубинский, бывший сотрудник ГРУ с позывным «Хмурый», был главой военной разведки ДНР и также, как считает следствие, имел контакты с представителями Кремля. Третьим обвиняемым стал подчиненный Дубинского Олег Пулатов. Исследовательская группа Bellingcat называла его позывной («Гюрза») и должность (начальник второго департамента ГРУ ДНР). Единственный из четверки гражданин Украины, Леонид Харченко, известен следователям позывным «Крот», по данным Bellingcat, он руководил разведывательным батальоном второго департамента ГРУ ДНР.

Как сообщил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, обвинение предъявлено по статье «Убийство». Он добавил, что выписаны четыре ордена на арест, а все фигуранты будут объявлены в национальный и международный розыск. «Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство и, по нашей информации, они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, мы полагаем, что он находится на востоке Украины – на территории, не подконтрольной центральным властям», – заявил представитель международной следственной группы на брифинге в Гааге.







Официально запрашивать экстрадицию объединенное следствие Голландии, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины не будет, так как и российские, и украинские законы запрещают выдавать своих граждан. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже заявил о готовности Киева предоставить Леонида Харченко суду Гааги. «Мы попытаемся его задержать. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека», – заявил Луценко.

Конкретные доказательства против обвиняемых следствие намерено представить в суде, который начнется в Гааге 9 марта 2020 года. Цепочка, связывающая ДНР с Россией, по мнению JIT, берет свое начало от «так называемого министра обороны до полевого командира». Этот вывод основан на телефонных переговорах, записи которых были предоставлены на пресс-конференции 19 июня. Утверждается, что это разговоры Гиркина с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также тогдашнего премьер-министра ДНР Александра Бородая с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. JIT уточняет, что Гиркин и Бородай просили российских чиновников о военной помощи в июне и середине июля 2014-го, то есть незадолго до крушения «Боинга». В частности, Гиркин говорил про «нормальное ПВО с уже обученным экипажем». Еще один разговор датирован 17 июля, в день когда был сбит самолет. В нем, по мнению следствия, Леонид Харченко говорит о пропавшем члене экипажа комплекса «Бук».

Свои доказательства того, что именно российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» был носителем ракеты, сбившей «Боинг», а также его перемещений через границу, международная следственная группа представляла в предыдущем отчете в мае 2018-го. Через год у JIT остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы получить. Они опубликованы на сайте нидерландской полиции:

– Кем было принято решение отправить в Украину российскую зенитно-ракетную установку, а именно ЗРК «БУК» с цифрами «3» и «2» на борту?

– Кто принимал решение о составе экипажа этого ЗРК «БУК»?

– Какие инструкции были даны этому экипажу?

– Кем были даны эти инструкции?

Также на пресс-конференции была представлена переписка в социальных сетях. Следствие считает, что один из участников – солдат М., в 2014-м он служил во 2-м батальоне 53-й бригады, той самой, которой, как считает следствие, и принадлежит «Бук». В разговоре М. признается девушке по имени Анастасия, что дислоцирующийся в Курске батальон был тем летом на Украине. После обнародования переписки издание The Bell опубликовало заметку о том, что установило личность «солдата М.», и выдвинуло предположение, что собеседница была подставной. Через несколько часов в беседе с журналистами россиянин Максим Герасимов узнал себя в «солдате М.», но заявил, что информация следователей — фейк. The Bell отмечает, что сразу после признания Герасимов закрыл свой аккаунт в соцсетях, а корреспондента издания внес в черный список.

Российский МИД отреагировал на пресс-конференцию международной группы заявлением о том, что все сказанное направлено «на дискредитацию РФ в глазах международной общественности». Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что следователи не предоставили «ни одного конкретного доказательства». «Ополчение не имеет к этому отношения. Я даже не хочу это комментировать. Ни я, ни другие ополченцы ни при чем», – заявил Гиркин агентству «Интерфакс-Украина» на вопрос, готов ли он дать показания по делу. Общаться с судьями в Гааге не готов и Сергей Дубинский. С прессой, впрочем, тоже. Представители россиянина пояснили, что из России он уезжать пока не намерен. «Сергей отошел от дел еще в 2014 году, с тех пор живет в России. Никакого отношения к «Боингу» он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», – цитирует «Интерфакс» анонимного собеседника из «окружения главы ГРУ ДНР».

Обнародованные сегодня в Гааге имена были названы Bellingcat ранее. За два часа пресс-конференции исследовательская группа, которая ведет собственное расследование, опубликовала почти стостраничный доклад, где также упомянуты имена еще восьмерых мужчин: командир первой разведывательной роты батальона «Крот», подчиненный Харченко Эдуард «Рязань» Гилазов; командир взвода разведроты батальона «Крот» Олег Шарпов; бывший офицер ГРУ Игорь Безлер; его подчинённые Сергей Поваляев, Валерий Стельмах, Игорь Украинец; командир батальона «Восток» Александр Ходаковский и его заместитель Александр Семёнов.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»