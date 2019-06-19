Деревянный ангар в Ленсоветовском догорел, спасатели закончили работу

Спасатели ликвидировали пламя в Пушкинском районе Петербурга днем 19 июня. Полыхала деревянная постройка.

По информации регионального управления МЧС, открытое пламя на Московском шоссе, дом 233, было потушено в 16:17. 25 человек заливали деревянное строение площадью 10 на 10 метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщалось ранее, в Ленсоветовском загорелась ремзона, на тушение пожара ушло чуть больше сорока минут.





