Самосвал со щебнем улетел в кювет и опрокинулся на «Скандинавии»

На федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днем 19 июня в ДТП попал грузовик. Пострадал водитель.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, авария произошла около 14:45 на 57-м километре автодороги – в районе Первомайского. По предварительным данным, 31-летний водитель самосвала КАМАЗ не справился с управлением и, пробив металлический отбойник, вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок.

Судя по фото с места ДТП, самосвал перевозил щебень, который после аварии высыпался в кювет и частично на проезжую часть. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, рассказали в ведомстве.

---





