«Мне противно с вами находиться». Жириновский назвал депутатов «предателями русского народа» и покинул Думу

Бессменный лидер партии ЛДПР выразил недовольство итогами голосования по предложенному его фракцией законопроекту об упрощенном получении российского паспорта для детей, у кого хотя бы один родитель был русским.

«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», – заявил 19 июня Владимир Жириновский, после чего покинул заседание.

По его словам, парламент, который отказывает миллиону людей стать гражданами России, достоин «позора».







После того как Жириновский направился к выходу, он кричал нелицеприятные вещи в сторону депутатов, например назвав их «предателями русского народа».

Напомним, что закон был внесен на рассмотрение группой депутатов от ЛДПР, однако он не прошел и первое чтение. Согласно документу, упрощенное получение гражданства должно было применяться к тем, у кого хотя бы один из родителей по национальности русский.