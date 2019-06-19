Бомбардир-защитник бросил СКА ради «Спартака»

Шведский хоккеист Патрик Херсли продолжит карьеру в «Спартаке». Как сообщает ТАСС со ссылкой на генменеджера клуба Алексея Жамнова, о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что последние три сезона Херсли провел в петербургском СКА. Вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 (39+68) очков. Последние два сезона Херсли неизменно становился лучшим снайпером (больше всех голов) и бомбардиром (больше всех очков по системе «гол+пас») СКА среди защитников.





