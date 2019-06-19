Очевидец аккуратно снял, как Pajero с людьми катится кубарем с сопки Холодильник

Впечатляющие кадры сделал очевидец: в поле зрения его камеры попало ДТП, случившееся в Первореченском районе Владивостока.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, 19 июня около 13:30 по местному времени в полицию Владивостока позвонил местный житель и рассказал, что в районе сопки Холодильник опрокинулся внедорожник.

На место происшествия выехали наряд автоинспекторов и скорая помощь. Прибыв туда, полицейские установили, что с горы скатился «Митсубиши Паджеро». По предварительной версии, водитель, 37-летний местный житель, ехал по бездорожью и не справился с управлением.







Когда машина начала крутиться, люди, как видно на записи, вылетели из салона, видимо, через окна. Они выжили. Местные СМИ, например VL.ru, писали, что обоих увезли без сознания в больницу. В УМВД другие данные: мужчина с сочетанной травмой попал в реанимацию, а его 29-летняя пассажирка получила медицинскую помощь от сотрудников скорой и от госпитализации отказалась.

Человек, снявший ДТП на видео, за пару секунд до него понял, что происходит что-то неладное, и навёл фокус на машину. «Че-то ребята, похоже, шибко экстремалы», – говорит он, и внедорожник переворачивается.

Видео: YouTube/newsvlru