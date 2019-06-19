Российские дипломаты проверяют информацию об убитом в Лондоне Глебе Стальном. У него мог быть и киргизский паспорт

Посольство России в Лондоне выясняет гражданство 34-летнего Глеба Жебровского (Стального), который скончался от ножевых ранений на востоке британской столицы.

«В связи с отсутствием у полиции, а также родственников точных сведений о наличии у Г. С. Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка», – сообщается 19 июня в заявлении на сайте российской дипмиссии.

Дипломаты выяснили, что у Жебровского действительно есть связи с РФ, так как часть его родственников проживает в Москве. Однако точное гражданство погибшего неизвестно, так что посольство Киргизии проводит параллельную проверку.

Дипмиссия РФ обещала оказать всю необходимую помощь, если окажется, что Жебровский – граждан России.

Напомним, что 15 июня на востоке Лондона был убит Глеб Стальной, которого британские СМИ называют «выходцем из России». Полиция королевства задержала двух мужчин по подозрению в убийстве.





