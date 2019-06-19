В Ленсоветовском полыхает ремзона. Механики вышли сами и наблюдают за пожаром со стороны

Ангар на площади в сто квадратных метров загорелся в Пушкинском районе Петербурга днем 19 июня. Спасатели работают, эвакуировать сотрудников автосервиса не пришлось.

Фото с места пожара появилось в соцсетях ближе к четырем часам дня 19 июня, черный дым заметили в поселке Ленсоветовский. В региональном управлении МЧС «Фонтанке» подтвердили вызов на Московское шоссе, дом 233. Горит ремзона автосервиса, площадь пожара 100 кв. м. Его тушат по минимальному номеру сложности, эвакуацию проводить не понадобилось.





