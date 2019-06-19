Застройщик «Светлого мира «Внутри» в Сестрорецке помирился с Промсвязьбанком

В рамках переговоров о примирении по банкротному иску компания «Басфор», которая возводит комплекс апартаментов «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке, заключила дополнительное соглашение по реструктуризации кредита с Промсвязьбанком. Об этом «Фонтанке» 19 июня рассказал представитель застройщика.

По условиям соглашения, «Басфору» предстоит до 2021 года полностью рассчитаться с банком. График выплат стороны согласовали. В залог финансовая организация взяла помещения в «Светлом мире «Внутри», которые застройщик не успел продать.

Напомним, банкротный иск на 2,7 млрд рублей Промсвязьбанк подал к «Басфору» в июле 2018 года из-за просрочки по выплате кредита, которую компания допустила в 2017 году. Застройщик объяснял иск несоблюдением банком договоренностей после того, как в ПСБ началась санация и сменилось руководство.

Судебные заседания откладывались 9 раз из-за переговоров о заключении мирового соглашения. «Басфор» подписал платежное поручение на сумму более 500 млн рублей, с учетом него компании остается вернуть порядка 1,9 млрд рублей. «Если раньше шла речь о том, что мы заключим мировое соглашение, то в ходе переговоров Промсвязьбанк пришел к тому, что нам проще заключить допсоглашение с графиком платежей», – пояснили в компании. Как ожидается, формально судебный процесс завершится в августе.







Ранее СМИ писали о том, что покупатели апартаментов столкнулись с невозможностью зарегистрировать право собственности на помещения в «Светлом мире». Представитель «Басфора» подчеркнула, что теперь раскупленные юниты будут выведены из-под обременения, которое мешало их клиентам стать полноправными хозяевами.

Согласно данным СПАРК, ООО «Басфор» принадлежит «Севен Санс Девелопмент Северо-Запад». Фирма под одноименным брендом возводит на берегу Финского залива в Сестрорецке, на территории бывшего пансионата «Дюны», проект комплекса апартаментов «Светлый мир «Внутри» высотностью от 1 до 6 этажей. Комплекс располагается на 17,5 га.

Пресс-служба Промсвязьбанка не смогла оперативно прокомментировать информацию.