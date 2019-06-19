Петербургских дольщиков пригласили в прокуратуру рассказать о своих бедах

Заместитель прокурора Петербурга Александр Чубыкин 20 июня проведет прием участников долевого строительства. Разговор пойдет о соблюдении прав граждан.Об этом накануне сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием состоится 20 июня в прокуратуре Выборгского района с 16.00 до 18.00. Желающим побеседовать с Чубыкиным о нарушениях законодательства необходимо прихватить с собой паспорт, напомнили в ведомстве.

В Петербурге накануне возобновилась достройка одного из самых известных и старых долгостроев — жилого комплекса «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте. Его весной 2019 года согласилась довести до ума Группа ЛСР. Дольщики ЖК во время встречи с врио губернатора Александром Бегловым выразили опасение, что из-за двойных продаж квартир жилье может достаться не всем.

Накануне завершилась четырехдневная голодовка дольщиков группы компании «Норманн» бизнесмена Владимира Смирнова. Об отказе от приема пищи участники акции объявили 15 июня, поселившись в фургоне рядом со строительной площадкой ЖК «Ижора парк» в Металлострое. Завершилась голодовка вечером 18 июня, после того как владелец компании, по информации дольщиков, подписал подрядчикам платежки на 86 млн рублей.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается 24 жилых долгостроя. Смольный обещает, что 16 из них завершат до конца текущего года.





