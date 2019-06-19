«Спартак» расторг контракт с Глушаковым. Он строил заговоры, угрожал жене и в итоге унес с собой 100 млн

Футбольный клуб «Спартак» подтвердил досрочное расторжение контракта со своим скандальным полузащитником Денисом Глушаковым. Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, что Глушаков в 2017 году в статусе капитана команды стал чемпионом России. Однако после этого новости с его участием носили исключительно скандальный характер. После отставки итальянского тренера Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству, выяснилось, что Глушаков планомерно критиковал специалиста в разговорах с руководством команды. Также он настроил против Карреры ряд других игроков «Спартака». В итоге итальянца уволили.

Параллельно у Глушакова начался разлад в семье. Супруга уличила его в измене. Начался бракоразводный процесс. В сети были опубликованы аудиозаписи, в которых футболист угрожает своей благоверной.

На этом фоне фанаты «Спартака» неоднократно выступали против продолжения карьеры Глушакова в красно-белой команде. Ранее СМИ опубликовали детали сделки по разрыву контракта Глушакова. Игрок получит 1,35 миллиона евро, или около 100 миллионов рублей.

Сообщается также, что он продолжит карьеру в составе «Сочи» – бывшем петербургском «Динамо».





