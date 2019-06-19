Четверых налетчиков поймали на Васильевском, когда турист из Китая вдохнул перцового газа

Участников этнической преступной группы взяли с поличным в Василеостровском районе Петербурга в момент нападения на гражданина Китая. После спасения имущества иностранца оперативники ищут соучастников и другие эпизоды.

По данным «Фонтанки», к утру 19 июня в камере оказались четверо граждан Таджикистана в возрасте от 29 до 32 лет, которых задержали накануне около четырех часов дня на 13-й линии Васильевского острова. Во дворе возле дома 64 им приглянулся иностранец и его имущество. Уроженцы Средней Азии, все с регистрацией в Петербурге или Ленобласти, успели достать перцовый баллончик и пригрозить им 29-летнему туристу. При своем гостя из Поднебесной оставили оперативники уголовного розыска, которым было известно о перемещениях членов преступной группы. Уголовное дело возбудили в тот же день, задержанных проверяют на причастность к другим подобным нападениям.





