Следователи: Крушение MH17 над Украиной могло быть ошибкой, но не ошибкой одного человека

Следственная группа, расследовавшая катастрофу Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, предположила, что самолет мог быть сбит непреднамеренно.

«Лайнер, вероятно, был сбит случайно, однако в этом должны были участвовать несколько человек. Нет никаких шансов, что это была личная ошибка одного человека», – цитирует 19 июня главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке издание NRC.

Следователи указывают, что расследование катастрофы пока не закончено. В частности, предстоит выяснить, в чьей компетенции было отправить на восток Украины комплекс ЗРК «Бук».

Следователи ранее 19 июня предъявили обвинения четырем лицам, которые могут быть причастны к крушению «Боинга». Среди них трое – это граждане РФ. Следственная группа указывает, что нельзя исключать возможности расширения списка подозреваемых, однако сейчас не хватает доказательств. Кроме того, они собираются также найти свидетелей, которые могли бы прояснить некоторые моменты.





