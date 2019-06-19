Бесплатные занятия йогой в двух петербургских парках продлят до конца лета

фото предоставлено компанией Группа ЦДС

Группа ЦДС продлевает до 31 августа сезон бесплатных занятий йогой в двух петербургских парках: им. Академика Сахарова и Палевском сквере. Тренировки будут проводиться каждую субботу, с 11 до 13 часов.

Бесплатные занятия йогой в парке им. Академика Сахарова и Палевском сквере будут проводиться каждую субботу с 11 до 13 часов до 31 августа 2019 года. Организатором мероприятия выступает Группа ЦДС при поддержке сообщества учителей и любителей йоги Generation Yoga. Занятия подходят для людей любого возраста с любым уровнем подготовки.

Первое регулярное занятие в парке им. Академика Сахарова и Палевском сквере состоится 22 июня. Тренировку проведут опытные инструкторы по хатха-йоге: Александра Кравченко и Дарья Букштай. Первых пришедших ждут подарки – коврики для занятий йогой от Группы ЦДС.

Каждую субботу инструкторы будут предлагать практикующим новую тему: тренировки для спины, укрепления суставов, на гибкость, а также для улучшения концентрации и снятия стресса. Такие занятия подойдут не только молодежи, но и людям старшего возраста, заботящимся о бодрости тела и ума.

«Два года подряд мы проводили «День йоги с ЦДС» в парках, рядом с которыми возводятся наши жилые комплексы. Это уже стало традицией и нам захотелось пойти дальше – продлить занятия на все лето, так как йога – это хорошая практика, которая укрепляет тело и ум, – говорит руководитель Управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – В своих жилых комплексах мы также предусматриваем возможности для активного отдыха и занятий спортом. Например, в ЦДС «Елизаровский», расположенном рядом с Палевским сквером, появится лужайка для занятий йогой и траверсный скалодром».

Расписание занятий можно узнать в группе https://vk.com/cdsyogaday

*Сроки предложения: с 12.06.2019г. по 31.08.2019г., организатор: ООО "Центр Долевого Строительства", ИНН7813211868, юр. адрес: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д Кудрово, пр-кт Европейский, д. 14, корп. 3, пом.11-Н, пом. 11-Н. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://vk.com/cdsyogaday

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