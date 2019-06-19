В ДТП у прогулочного кораблика в Петербурге пострадала журналистка, спасавшая животных

В субботнем ДТП в центре Петербурга, на Воскресенской набережной, серьёзно пострадала псковская тележурналистка – корреспондент ГТРК «Псков» Регина Кадырова.

Сейчас Регина в крайне тяжёлом состоянии: после ДТП её увезли в отделение реанимации Мариинской больницы. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на её коллег.

Коллеги Регины Кадыровой опубликовали в соцсетях пост поддержки, сопроводив его одним из созданных ею репортажей о собаках.

«Вот маленький пример того, что делает у нас на ТВ Регина Кадырова. Так больше не делает никто. Сейчас ей очень нужна наша поддержка. Регина, твои любимые герои не раз были на грани. Но, как в этом случае, справлялись и продолжали жить. Мы верим, что сейчас это получится у тебя. Не имеет права не получиться. Потому что ты нам нужна. Мы знаем, ты это чувствуешь», – говорится в посте, который сопровождается хештегами #регинадержись #мывместе.







«Фонтанка» писала о ДТП, в которое попала журналистка. Паблик «Дорожный инспектор» в посте со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району уточнял, что женщина перебегала проезжую часть от прогулочного кораблика, предположительно, на запрещающий сигнал светофора.

На кадрах с места аварии видно, что сбившая пешехода машина – такси. В тот же день «Дорожный инспектор» выложил видео – фрагмент беседы сотрудников ГИБДД с водителем, мужчиной 1994 года. Сидя в полицейском автомобиле, он признался в употреблении не известных ему веществ: «Я его вдохнул и в тот же день обрыгался <...> Это было где-то полтора месяца назад». На вопрос, зачем пробовать, если не знаешь, что это такое, мужчина не ответил.