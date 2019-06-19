На Каменном острове может возникнуть культурное наследие. За 24 часа до аукциона в ФАС поступило предложение за свой счет

Столичный адвокат обратился в УФАС по Петербургу с заявлением по поводу дореволюционных строений, выставленных на торги Российского аукционного дома. Юрист не только считает, что обнаружил объект культурного наследия, но и готов за свои средства провести экспертизу. Если ФАС вмешается, а дом будет признан памятником, то его цена резко снизится. «Фонтанка» посмотрела на настроение игроков, внесших за участие в тендере уже минимум 84 миллиона рублей залога.

По информации «Фонтанки», днем 19 июня в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу зарегистрировано обращение московского адвоката, который уверяет, что на Каменном острове по адресу: набережная реки Малая Невка, 13, литера А, расположены объекты культурного наследия и они еще не внесены в реестр памятников архитектуры. При этом заявитель обращает внимание на то, что, согласно информации на сайте АО «Российский аукционный дом» (РАД), уже организована их продажа через публичное предложение в электронной форме, а аукцион стартует в полдень 20 июня.

Действительно, по данному адресу в Петербурге расположены два объекта, построенные, согласно паспортам, в 1913–1916 годах. Это трехэтажная гостиница в 586 квадратов и двухэтажная котельная на 395 квадратных метров. Согласно истории, это были здания для прислуги при даче принца Ольденбургского, находящейся рядом. Если дача до недавнего времени находилась в ведении ФСБ, то указанные строения до 2010 года использовались как гостиница и последние семь лет являются госсобственностью. Любопытно, что рядом находится и официальная резиденция митрополита Санкт-Петербурга и Ладожского.

По данным «Фонтанки», в жалобе как раз и указывается на то, что выставленные объекты требуют проведения экспертизы, которую, кстати, юрист из Москвы божится организовать за свой счет. Заметим, что для этого требуются лишь средства и специалисты с лицензиями Минкульта. Судя по тому, что обращение в ФАС поступило буквально за день до аукциона, не исключено, что экспертиза заранее заготовлена.







Что касается строений на Каменном острове вообще, то там осталось как раз только три государственных объекта для продажи. Это сама дача принца, хотя она и является объектом наследия. И два объекта, выставленные на аукцион 20 июня.

«Фонтанке» известно, что последние продаются уже 15 месяцев и изначально были выставлены за цену в 214 млн рублей. Через год сумма, согласно внутреннему регламенту, снизилась до 107 миллионов, так как покупателей на площадке РАД не наблюдалось.

Напомним алгоритм аукциона: так как он заявлен, то в нем участвуют не менее двух бизнесменов; оба они уже заплатили по 42 миллиона залога, которые аннулируются, если игрок купит и не заплатит стоимость. Цена же отсечения, то есть предельно низшей суммы, после которой торги останавливаются, – 107 миллионов. На практике же в 99 случаях из ста игроки падают до этой точки отсечения, а после начинают бороться друг с другом с шагом в миллион рублей.

В случае если ФАС отменит аукцион, а ведомство это может сделать и после покупки, а затем объекты вдруг признают наследием, то их цена упадет. Все дело в том, что на Каменном острове сегодня можно только восстанавливать, реставрировать и проводить реконструкцию. Но если здание – памятник культуры, то разрешение необходимо брать не только в Госстройнадзоре, но и в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Как шутят эксперты, «в таком случае легче участвовать в известных программах – памятник за рубль».