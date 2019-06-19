Во втором по величине городе Австрии пытались сжечь вокзал, ратушу и суд. Задержан гражданин Ирака

В Граце на юге Австрии предотвратили поджог четырех важнейших объектов. СМИ сообщают, что пироманом оказался иракец.

«В общей сложности известно о четырех попытках поджога общественных объектов в Граце. Никаких существенных повреждений зданиям нанесено не было», – сообщает 19 июня австрийская полиция в «Твиттере».

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind insgesamt 4 versuchte #Brandanschl?ge auf ?ffentliche Einrichtungen in #Graz bekannt. Es kam zu keinen erheblichen Brandsch?den. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 19 июня 2019 г.







По данным правоохранительных органов, объектами нападения стали городская ратуша, суд, областная администрация и вокзал. По словам свидетелей, для поджога использовалась быстровоспламеняющаяся жидкость. Так, утром неизвестный облил деревянную дверь ратуши и поджег. Огонь быстро потушили. После этого человек вошел в здание суда и стал разбрызгивать жидкость для розжига, после чего устроил пожар и скрылся. Подобным образом пытались также поджечь еще два здания.

В итоге полиция задержала 45-летнего гражданина Ирака на вокзале. Не известно, действовал ли он один или у него были сообщники. Мотив пиромана пока не ясен, хотя издание vol.at указывает, что у иракца были «личные причины». Так, ранее его лишили родительских прав и изъяли ребенка.