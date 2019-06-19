Украинская полиция засомневалась в случайной смерти депутата Рады Тымчука. Будут расследовать дело об умышленном убийстве

В полиции Украины рассматривают, в частности, уголовную версию гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в видеокомментарии в Facebook.

«Сегодня в 12.15 Нацполиция получила сообщение о смерти народного депутата Тымчука. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия также присутствовали руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. Подтвержден факт смерти Тымчука. Предварительно – от огнестрельного ранения в голову», – сказал Князев.

По словам Князева, на момент гибели Тымчук был в квартире не один, поэтому сейчас следователь принимает показания «у гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также у соседей». Как сказал Князев, более подробную информацию в полиции предоставят после завершения осмотра места происшествия и тела погибшего.

В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса – «Умышленное убийство». Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

Напомним, Тымчук с 2018 года находился в писке украинских граждан, в отношении которых РФ ввела персональные санкции.





