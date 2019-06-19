«Для пуска ракеты свайпните вправо». Петербургская компания предлагает военным летчикам управлять по-новому

Крупный производитель электроники для боевой техники ищет новые каналы сбыта. В условиях сокращения гособоронзаказа «Элкус» присматривается к мировому рынку модернизации самолетов и вертолетов.

Алексей Дмитриев/"Фонтанка.ру"

Петербургская компания «Элкус» производит электронику для военно-воздушных сил, флота и Роскосмоса. Это системы автоматизации, платы процессоров, кабели передачи данных, приборные панели. На Международной космической станции и кораблях «Прогресс» стоят пульты управления «Элкус». За последний отчетный год выручка компании достигла 1,5 млрд рублей (прибыль – 637 млн рублей). Сокращение госзаказа на четверть, которое началось еще в 2016 году, заставляет разрабатывать новые продукты, которые смогли бы подстегнуть российских госзаказчиков и заинтересовать потенциальных клиентов за границей.

Производственная площадка «Элкус» в 2019 году занимает несколько зданий на Благодатной улице. А начиналось все с шести сотрудников научно-исследовательской лаборатории Ленинградского государственного электротехнического института, которые покинули чистую науку и в 2002 году зарегистрировали АО «Элкус» («ЭЛектронные Компоненты и Устройства»). 25% уставного капитала внес тогда Сергей Хвощ. Генеральным директором он остается и сегодня.

На Международном авиакосмическом салоне, который откроется в подмосковном Жуковском 27 августа, «Элкус» готовится представить системы управления для самолетов и вертолетов: индикационные панели, ручки управления, резервные приборы, коллиматоры – то есть полный набор для кабины пилота.







Приборные панели будут выполнены в виде сплошного экрана, которым можно пользоваться как тачскрином смартфона. Это новая технология, к которой компания шла постепенно, как говорит гендиректор Сергей Хвощ: «Работаем за счет внутренних резервов».

Для увеличения серийного выпуска новой продукции и разработки приборов и устройств компания собирается расширить научно-производственную базу. На Благодатной, поблизости от нынешнего 10-этажного здания, планируется построить новый корпус в 17 этажей. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей.

Новые разработки, как рассчитывает гендиректор, смогут побудить главных заказчиков из Рособоронторга выйти на новый рынок. Речь идет о модернизации советских и российских боевых самолетов прошлых поколений.

«Рынок модернизации по своему объему вполне конкурирует с рынком прямых продаж самолетов и вертолетов, – говорит Сергей Хвощ. – За время своей жизни, около 30 лет, воздушные суда могут проходить три-четыре модернизации».

Стоимость глубокой модернизации боевого самолета может достигать 40% от его первоначальной цены. С учетом того, что только Миг-29 по всему миру было продано несколько тысяч, рынок может принести несколько миллиардов долларов. Своей продукцией «Элкус» готов помочь Российской Федерации конкурировать с иностранными решениями.

Источники на рынке российской электроники рассказывают, что процент, на который в итоге сможет рассчитывать компания-производитель, может оказаться небольшим.

«В конце 2000-х Роскосмос начал продавать пульты управления шлюзами космическому подразделению американской компании Boeing, – вспоминает собеседник «Фонтанки». – За несколько лет было поставлено около 200 штук, примерно по $ 1 млн за единицу, собственно российский изготовитель получал от этой суммы примерно 1/30 часть».

Что касается тачскринов для летчиков, считается, что моду завели американцы. На истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и экспортных F-21 компания Lockheed Martin ставит приборную панель со стеклом диагональю 25 дюймов – мониторы сенсорные, полностью лишены кнопок на корпусе. Пилот кликами и свайпами вверх-вниз по экрану может менять выводимые показания, увеличивать картинку, растягивая пальцами.

«Молодым военным так удобно и привычно, – объясняет источник на рынке. – Значит, надо быть готовыми дать подобный продукт».

Подобный американский монитор стоит около $ 150 тысяч.

Похожие мониторы ставятся на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen шведской Saab (21 дюйм) и даже на истребителях-бомбардировщиках образца 1970-х годов Jaguar производства британско-французско-индийского консорциума Sepecat (24 дюйма).

Индийская компания Data Patterns представила этой зимой сенсорный монитор системы управления с диагональю 25 дюймов – правда, с 64 кнопками по периметру. Цена намного ниже американской – около $ 80 тысяч. Стекло для тачскрина – не названной американской компании.

Израильская Elbit Systems в этом году продемонстрировала сенсорный Low Cost Large Aero Display с ценой $ 60 тысяч. Для передачи изображения используются две сочлененные под углом китайские матрицы по 15 дюймов каждая.

На выставке в индийском Бангалоре в феврале было объявлено о создании индийско-израильского предприятия, которое хочет взяться за модернизацию советской и российской военной авиатехники.

В «Элкусе» считают, что готовы самостоятельно выпускать подобные тачскрины, со сравнимой конкурентной ценой. А также индикаторы с твердотельными излучателями, проецирующие данные приборов на лобовое стекло.

Подобные индикаторы сейчас также делают российские компании государственного Концерна «Радиоэлектронные технологии», в частности АО «Элара» на базе Чебоксарского приборостроительного завода.

В Ростехе, который курирует Рособоронэкспорт и дочерний Концерн «Радиоэлектронные технологии», «Фонтанке» дали понять, что в России есть предприятия, которые работают с цифровыми технологиями. Однако подробностей раскрыть пока не смогли.

В Петербурге действуют несколько компаний, которые поставляют на рынок стекло для тачскринов. Например, контрагент Центра занятости населения, компания «Сенсорный мир» с оборотом 43 млн рублей, уже 20 лет собирает готовые терминалы. В Москве есть несколько компаний, например «Тачскрин технологии», которые покупают американские либо китайские дисплеи и монтируют в готовые устройства.

«Простая практика, еще со времен первых советских холодильников, – взять иностранное, разобрать и улучшить. Или просто приделать к существующему качественному монитору начинку», – рассказывают «Фонтанке» о схеме сведущие в подобных делах участники рынка.

«В случае с военпромом сложнее, здесь использование американских мониторов не поймут, скорее всего, максимум, что может быть заимствовано, – сама стеклянная поверхность и необходимая часть диспеля, к которой подключат наши, родные, отечественные кабели данных», – предполагает собеседник «Фонтанки», считая, что разрешение показать разработку на МАКС – уже гарантия одобрения новинок «Элкуса» со стороны официальных лиц Минобороны.

«Первое, что спросят потенциальные зарубежные заказчики: сколько уже самолётов и вертолётов переоборудовано ЖК-дисплеями в российских вооружённых силах, успешен ли опыт эксплуатации, мнение лётчиков, которые летают на подобной технике», – рассуждает ведущий эксперт «Финам-менеджмент» Дмитрий Баранов. Если в России авиационной техники с новым оборудованием мало или замена дисплеев произведена недавно и нет достаточного опыта эксплуатации, заказчики могут отказаться от предложения российской стороны. А широко известных фактов использования подобного оборудования действительно просто нет.

«Наконец, имеют значение условия, на которых российская официальная сторона готова проводить модернизацию своей авиатехники в других странах: стоимость, вопрос гарантии, срока службы нового оборудования, порядка сервисного обслуживания», – говорит Дмитрий Баранов. Процесс переоснащения самолётов и вертолётов должен быть комфортным для заказчика, не должен ослабить его обороноспособность ни во время модернизации, ни после.

«Да, соперничать будет тяжело, – считает эксперт, – но у отечественных компаний ВПК есть опыт на мировом рынке и поддержка государства, и если данное оборудование покажет себя конкурентоспособным, то они смогут получить заказы на модернизацию самолетов и вертолетов в других странах».

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»