LADA XRAY Cross получила бесступенчатый «автомат» с российскими особенностями

«АвтоВАЗ» приступил к производству LADA XRAY Cross с новой трансмиссией. Модель получила бесступенчатую автоматическую коробку, аналогичную трансмиссиям компании Jatco, которые уже несколько лет применяются на ряде моделей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщает 19 июня пресс-служба автопроизводителя, новая бесступенчатая трансмиссия была специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса. Кроме того, «ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России».

В конструкции трансмиссии дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор, что позволило сделать ее компактнее и на 13% легче, а также повысить тяговые характеристики и топливную экономичность. При этом агрегат не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, отмечают в компании. А при необходимости новая трансмиссия может имитировать ручной режим переключения передач.

Новинка устанавливается на XRAY Cross в паре с 1,6-литровым двигателем "Альянса HR-16", который собирают в Тольятти. Изменения не сказались на снаряженной массе автомобиля и дорожном просвете – он по-прежнему составляет 215 мм.







О том, когда LADA XRAY Cross с новой трансмиссией появится в продаже, а также о ценах и комплектациях, производитель объявит дополнительно.