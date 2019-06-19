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19.06.2019 18:00
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Первое собственное жильё – студия!

На вопрос, жильё какой площади Вам хотелось бы иметь, все отвечают по-разному. Не меньше 40 квадратных метров на каждого члена семьи, больше 100 метров, двухэтажный дом 200-300 квадратов… Так рассуждают те, у кого уже есть жилплощадь или те, для кого мечта о собственной квартире в разряде несбыточных. Между тем, 24 квадратных метра квартиры-студии в качестве первого жилья в современном новом доме вполне могут стать не просто мечтой, а реальной целью, достижение которой переведёт жизнь на новый качественный этап.

Первое собственное жильё – студия!

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Этот тип квартир появился в Японии в качестве решения проблемы перенаселения. Затем мода распространилась на США. Квартира-студия, оказалось, отвечает всем потребностям молодёжи: современно, компактно, удобно, не надо переплачивать за аренду или коммунальные услуги. С удовольствием пользуются студиями представители творческих профессий – им важно, чтобы жильё отвечало своему основному предназначению: там можно было спать, хранить вещи, оградиться от окружающего мира на время творческих поисков. Сейчас данный вид планировки широко применяется архитекторами Европы и России.

Лучше, чем комната в коммуналке

Спрос на студии стабильно растет, поэтому строительная компания "Терминал-Ресурс" при планировании квартирографии новых «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе включила в проекты несколько десятков квартир-студий.

Это квартира без внутренних перегородок и стен с единственным жилым помещением, которое отведено одновременно и под спальню, и под гостиную, и под кухню. Изолированным помещением внутри студии остаётся санузел. Этот тип жилья похож на номер в отеле, только с кухней. Он, безусловно, более удобен, чем общежитие и комната в коммуналке. Студия является полноценной квартирой, что даёт возможность хозяину распоряжаться всем помещением, планировать его предназначение, интерьер, обстановку, чистоту и посещения гостей в соответствии со своим жизненным укладом и вкусом.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Маленькая, да удаленькая  

Площадь квартир-студий невелика, но достаточна для проживания одного-двух человек. Обычно это студенты, молодые специалисты, молодожены или одинокие пенсионеры. Компания «Терминал-Ресурс» учитывает интересы любой семьи и проектирует в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» эргономичные квартиры разной площади. Есть среди них просторные площади свободной планировки до 100-метровов, а есть компактные студии. Дома строятся по кирпично-монолитной технологии, в них применены современные европейские технологии, такие как система отопления «тёплый водяной пол», индивидуальные газовые котельные производства Бельгии, бесшумные швейцарские лифты, выполнено панорамное остекление. Важный аргумент «за»: однородная социальная среда и благополучная экология района. Квартиры «На Царскосельских холмах» приобретают те, для кого в приоритете комфорт и спокойствие. Малый метраж студий обеспечивает доступную цену при неизменно высоком качестве.

Большое подспорье для маленького бюджета

Студии и однокомнатные квартиры в новостройке остаются популярными для инвестиций. Зачастую платёж по ипотеке сопоставим с арендной платой. Сделать заявку в банк на оформление кредита можно самостоятельно или с помощью кредитного специалиста компании «Терминал-Ресурс».

Стоит отметить, что ремонт квартиры-студии, с учётом качественной предчистовой отделки, с которой сдаются квартиры в «Образцовых кварталах», обойдётся недорого. Его можно сделать быстро и своими силами.

Продумать дизайн, меблировать квартиру, обновить обстановку, убраться – всё на малой площади реализовать просто и быстро. Это жильё для динамичных, современных и независимых, что не обязательно связано с возрастом, больше отражает состояние души.

Чудеса в интерьере

Зная простые правила организации пространства, можно превратить студию в уютное место, где будет комфортно и жить, и работать. Зонировать квартиру без потери полезной площади помогут полки, диван или барная стойка. Удачное решение – обозначить границы разными фактурой и цветом, отделив, например, зону кухни другим напольным покрытием или цветом обоев. Модный тренд в интерьере – вынести кровать на подиум и получить дополнительное место для хранения. Прочертить границы помогает освещение разного уровня яркости или цвета.

Зрительно увеличивает объем помещения светлая цветовая гамма. Подойдут все оттенки белого, бежевого, песочного, серого тонов. Расширить пространство помогут фотообои, на которых изображен рисунок с перспективой. С этой же целью используют большие зеркала во всю стену, зеркальную плитку и любые глянцевые поверхности, они создают игру света.

Если свободная площадь у вас в дефиците, выбирайте многофункциональную мебель. Так, пуф может служить и столиком, и сидением, и местом для хранения. Используйте вместо обычных стульев складные, вещи-«матрешки», столы-островки на колесах и мобильные тумбочки. Специально для малых площадей изобретены кровати-трансформеры и встроенная мебель. Система «тёплый водяной пол» позволяет обойтись без радиаторов и труб, поэтому эффективно можно использовать весь периметр стен.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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