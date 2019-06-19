Договорился с ФСБ. Бывшего вице-губернатора Ленобласти могут отпустить из-под домашнего ареста

Бывший вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль, обвиняемый в организации мошеннических действий в крупном размере, заключил досудебное соглашение со следствием регионального УФСБ. Ему могут изменить меру пресечения, отпустив из-под домашнего ареста.

Об этом 19 июня сообщает издание 47news.

«С высокой долей вероятности 6 июля суд изменит на домашний арест меру пресечения экс-вице-губернатору по ЖКХ Олегу Ковалю. В теории не исключена подписка о невыезде», – отмечает портал.

По информации журналистов, бывший чиновник признал вину и выплатил ущерб в 21 миллион рублей. Теперь, предполагает издание, следователь не будет настаивать на дальнейшей изоляции Коваля, а суд может ограничиться условным сроком.







При этом правила досудебного соглашения включают в себя активное сотрудничество со следствием по другим эпизодам. Так что, не исключает 47news, Госбезопасность обладает некими новыми фактами, которыми должна каким-то образом распорядиться.

Напомним, следствие полагает: в 2013 году Коваль, работавший тогда топ-менеджером «Газпром газораспределения» подписал договор с близкой ему компанией на строительство двух эксплуатационных баз в Вологодской области. Фирма деньги получила, но стройку не завершила, а потом ликвидировалась.