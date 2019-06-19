Происшествия
Четырем подозреваемым в крушении MH17 над Украиной предъявлены обвинения в убийстве. Суд состоится в 2020 году
Следственная группа, расследовавшая катастрофу Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, передаст повестки трем россиянам и одному украинцу, но не будет добиваться их экстрадиции. В их числе — герой «русской весны» Игорь Стрелков.
«Лица, названные объединенной следственной группой ответственными за сбитый борт MH17, обвиняются в убийстве. <...> Судебный процесс по поводу крушения MH17 начнется в марте 2020 года в Нидерландах», – сообщает 19 июня голландское издание nos.nl со ссылкой на следственную группу.
Следователи собираются допросить подозреваемых через российскую сторону, однако требовать экстрадиции они не будут. Среди тех, кого считают виновными, – бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Все, кроме Харченко, – российские граждане.
При этом особо подчеркивается, что предъявленные обвинения не означают окончания расследования.
Игорь Стрелков в комментарии «Интерфаксу» уже заявил о том, что не имеет отношения к случившейся трагедии.
Справка:
Совместная следственная группа в мае прошлого года заявила, что «Боинг» был сбит именно ракетой «Бук» российских ВС, однако конкретный исполнитель установлен не был. Нидерланды и ряд других европейских стран обвинили Россию в крушении самолета, с такой позицией не согласились в Малайзии.
Нестыковки в фактах, предоставленных Россией по делу, были обнаружены в сентябре 2018-го. Они связаны с датой изготовления двигателя ракеты, сбившей «Боинг». Позже Минобороны объяснило их особенностью составления формуляров на двигатели.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.