Троицкий мост, уже односторонний, поднимет крылья на 9 часов

В ближайшие две ночи Троицкий мост будет разведён намного дольше обычного. Не поехать по нему будет с 21 часа.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», для подготовки к празднику выпускников «Алые паруса» мост разведут:

с 21:00 19 июня до 6:00 20 июня;

с 21:00 20 июня до 6:00 21 июня.







«Остальные мосты разводятся по утвержденному графику. График разводки мостов во время генеральной репетиции и проведения праздника будет сообщен дополнительно», – отмечается в сообщении.

Сейчас по Троицкому мосту можно проехать только с Петроградской стороны в центр. Односторонними также стали Дворцовая и Кронверкская набережные. Из-за ограничений с утра в центре Петербурга случился транспортный коллапс. До сих пор «бордовая» пробка сохраняется на Литейном проспекте и вокруг «Чернышевской»: Литейный мост принял на себя часть потока, направлявшегося раньше на Троицкий; к тому же ситуацию осложняет ремонт на Моховой улице.

Ограничения вводятся поэтапно, подробнее о них читайте на «Фонтанке».

Сам праздник пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Для него приготовили новое судно с богатой историей – бриг «Россия».