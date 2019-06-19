На Банковском мосту вновь засияли крылья грифонов. Переправа открыта

Берега канала Грибоедова после полной реконструкции вновь соединил Банковский мост. 19 июня на прочность переправу проверили чиновники городского правительства, студенты находящегося поблизости Финансового университета и жители Петербурга.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», посмотреть на обновленных грифонов к мосту днем 19 июня пришли сотни горожан. Золотокрылых львов торжественно явили миру представители Смольного, Сбербанка, подрядчики и сотрудники Государственного музея городской скульптуры. Особую радость выразили студенты Финэка – девушки не удержались от того, чтобы пообниматься со скульптурами.

Переправа, которая соединяет Казанский и Спасский острова, полностью исчезла в октябре 2018 года. Вскоре ее вновь собрали, в середине мая началась установка грифонов. Фигуры отремонтировали впервые почти за два века с момента их появления на набережной канала Грибоедова. Скульптурам, которые с 50-х годов прошлого столетия были зелеными, вернули первоначальный облик и выкрасили в черный.

Банковский мост возле здания Государственного ассигнационного банка, в котором сегодня располагается Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, был построен в 1826 году по проекту инженеров Василия Треттера и Василия Христиановича. Крылатых львов, которых чаще горожане называют грифонами, создал скульптор Павел Соколов.





