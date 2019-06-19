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Происшествия
19.06.2019 13:46
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Украинские СМИ сообщают о смерти скандально известного депутата Рады Тымчука

В Киеве 19 июня погиб депутат украинского парламента от фракции "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил его коллега по Верховной раде Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Примерно около часа назад жена депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался", – сообщил Геращенко.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и выясняет обстоятельства происшествия.

"Это огромная потеря для Украины, это потеря для фракции "Народный фронт", это был настоящий, честный, искренний, хороший человек, который многое сделал для интересов Украины в сфере обороны, безопасности, в сфере разведки, в сфере информационной безопасности нашей страны", – подчеркнул Геращенко.



В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите. Работал на Украине военным журналистом, подполковник запаса. Координировал откровенно антироссийскую группу "Информационное сопротивление", задачей которой провозглашается получение, обработка (проверка) и распространение оперативной информации «относительно российского вторжения на Украину», а главной целью — противодействие российскому информационному влиянию, также руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований" той же русофобской направленности. Являлся депутатом парламента восьмого созыва, входил в состав фракции "Народный фронт". Известен по многочисленным публикациям об "аннексии" Россией Крыма, а также "агрессии РФ в Донбассе".

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