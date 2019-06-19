ООН обвинила Саудовскую Аравию в «спланированной и преднамеренной казни» журналиста Джамаля Хашкаджи. Королевству грозят санкции

Независимое расследование Организации Объединенных Наций показало, что именно Саудовская Аравия несет ответственность за убийства Хашкаджи в Турции. Об этом говорится в отчете ООН, который 19 июня представила спецпредставитель организации Аньес Каламар.

Существуют «достоверные доказательства» причастности к преступлению наследного принца Саудовской Аравии, однако для подтверждения этого необходимо «дальнейшее расследование», сообщает BBC со ссылкой на Каламар.

Спецдокладчик ООН настаивает, что расследование, организованное самим королевством, «не было проведено добросовестно, что равносильно препятствованию правосудию».

Каламар считает, что необходимо ввести международные санкции в отношении наследного принца.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.





