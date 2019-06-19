Спикер ЗакСа Петербурга выступил против тайного объявления выборов в муниципалитетах

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил против сокрытия от избирателей объявления муниципальных выборов. В числе прочих не стали публично сообщать о начале кампании подконтрольные ему муниципалы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в рамках брифинга в Мариинском дворце Макаров в ответ на вопрос о его отношении к такому поведению муниципалов заявил, что выборы не должны назначаться тайно.

«Если есть нарушения, Горизбирком должен разобраться. Если у кого-то есть данные по муниципальным советам, надо обращаться в Горизбирком», – добавил он.

На вопрос, общался ли он с муниципалами по этому поводу, он отвечать не стал.

Ранее стало известно, что в Московском, Петроградском и Выборгском районах города муниципалитеты тайно объявили выборы. В Горизбиркоме накануне не смогли решить, как именно они могут наказать депутатов за сокрытие информации.





