После публикации «Фонтанки» ГИБДД покажет СМИ, как велодорожки чистят от машин

В Центральном районе Санкт-Петербурга ГИБДД совместно с Городским центром управления парковками 20 июня проведет рейд по предотвращению парковки автомобилей на велодорожках. Об этом 19 июня сообщили в дорожной инспекции.

Как раз накануне «Фонтанка» оценила запаркованность велополос на набережных одноименной реки и пришла к неутешительным выводам. Завтрашний рейд стартует именно на Фонтанке.

Велодорожки по обеим сторонам набережной появились в 2017 году. Зимой их используют коммунальщики для складирования снега, а водители круглогодично оставляют там автомобили. В летнее время к ним добавились туристические автобусы, которые развозят гостей города по ресторанам и пристаням. В большинстве случаев шоферы не реагируют на просьбу немедленно покинуть велополосу.

Согласно ПДД, ни парковаться, ни останавливаться на велодорожках нельзя. Исключение делается для коммунального транспорта и общественного транспорта с регулярными маршрутами и согласованными остановками.







Статистика по незаконной парковке на велодорожках отсутствует. В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что рейды проводятся постоянно, но нарушение правил остановки на велополосах не вычленить из категории всех нарушений парковки.

Летом 2018 года дорожная инспекция уже проводила показательный рейд. Тогда журналисты подсчитали количество автомобилей, оставшихся не замеченными ГИБДД.