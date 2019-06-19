Неизвестная женщина погибла под колесами автомобиля на Дальневосточном

ДТП со смертельным исходом произошло в Невском районе Петербурга утром 19 июня. Документов у погибшей при себе не было.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 11:23 на Дальневосточном проспекте 29-летний мужчина на автомобиле KIA Ceed сбил неизвестную женщину-пешехода. По предварительным данным, ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 36.

В результате от полученных травм потерпевшая скончалась. На вид женщине было лет 55 – 60. Ее личность устанавливается.

Накануне, 18 июня, на проспекте Римского-Корсакова под колеса тоже угодила женщина-пешеход. Ее сбил мотоцикл, отлетевший после столкновения с автомобилем.





