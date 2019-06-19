«Железный полицейский» на Испытателей получил в «челюсть»

Небольшое ДТП прервало работу сразу нескольких полицейских экипажей утром 19 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На пересечении улицы Маршала Новикова и проспекта Испытателей столкнулись «Фольксваген» дорожно-патрульной службы и «Шевроле», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, обошлось без травм, машины получили небольшие повреждения: так, у служебной оторвало бампер.

По словам Николая, сотрудников ДПС, двигавшихся на зелёный, не пропустил водитель красной «Шевроле». «Он стоял, а потом зачем-то поехал, – рассказывает Николай. – Он ехал с левым поворотом на Новикова».







На место аварии прибыли ещё несколько полицейских автомобилей. «Вы еще не видели, сколько ДПС'ников справа на улице стоит, – пишет в комментариях Глеб. – Там минимум три машины стоят и все с включенными мигалками».