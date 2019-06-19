В Финляндии подсчитали граждан иностранного происхождения. Пятая часть – выходцы из России и СССР

За последние десять лет количество приезжих в Суоми удвоилось. Доля граждан иностранного происхождения в Финляндии на конец 2018 года достигла 7,3%, а численность превысила 400 тысяч. Об этом 19 июня сообщает Статистический центр страны.

Уроженцы России и СССР составляют одну пятую часть всех иммигрантов с финским паспортом. Следом идут эстонцы, иракцы и сомалийцы.

Как сообщалось ранее, наши соотечественники стали самой большой группой иностранных граждан, получивших вид на жительство и гражданство в Финляндии в 2018 году.







Тех, кто родился за пределами Финляндии, насчитывается в общей сложности 335 тысяч, люди иностранного происхождения второго поколения (родившиеся в Суоми) составляют 67 тысяч. Каждый десятый — дошкольник, а в столичном регионе — каждый четвёртый. Вообще в Хельсинки и соседних населённых пунктах, особенно в Вантаа, сконцентрировано больше всего иностранцев. Самая крупная возрастная группа – рождённые в 1963-м (75 тыс.), вторую по численности составляют люди 1948 г. р. (48 тыс.).

Около 55% иностранцев первого поколения – европейцы, 29% – азиаты, 11% – африканцы.