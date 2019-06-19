Смольный и инвестор расторгли договоры аренды участков «парка на Смоленке»

Администрация Петербурга и компания «Новые территории девелопмент» накануне подписали соглашение о расторжении договоров аренды на два участка в устье реки Смоленки, где планировалось возвести гостиницу. Об этом 19 июня рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский. Информацию «Фонтанке» подтвердил замглавы городского комитета имущественных отношений Александр Герман.

«Сейчас участки будут освобождаться. Теперь это наконец открывает дорогу для создания на этом месте парка, с чем я осторожно поздравляю его защитников», – рассказал Вишневский.

Симметричные участки площадью 1,1 га каждый ООО «Новые территории девелопмент» получили в аренду под строительство инвест-отеля в 2016 году. Предполагалось, что проект реализуют «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича совместно с MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко.

Местные жители проводили многочисленные акции протеста, пикеты, флешмобы с требованием обустроить на этом месте зеленое пространство.

В рамках последних поправок в Закон о зеленых насаждениях общего пользования парламент включил участки в перечень ЗНОП, что исключило возведение на этом месте отеля.





