Правообладатели предложили исключать из выдачи поисковиков домены пиратов

Правообладатели предложили бороться с пиратскими сайтами полным исключением их доменов из поисковой выдачи. Новый механизм может стать инструментом законопроекта, который сменит действующий с 2018 года антипиратский меморандум.

Как сообщает 19 июня «Коммерсант», вносить в реестр для удаления предлагают не только ссылки на нелегальные фильмы, музыку и софт, но также и доменные имена сайтов, которые неоднократно были пойманы на нарушении закона.

Против предложения уже выступили интернет-компании, которые настаивают, что для таких мер нужны соответствующие судебные решения. Законопроект обсуждался на закрытом совещании в Роскомнадзоре.

Держателем реестра ссылок на пиратский контент выступает «Медиа-Коммуникационный союз» (МКС). Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен.







«У интернет-отрасли на этот счет противоположное мнение. Стороны находятся в режиме диалога. Это, по сути, единственный спорный момент»,— пояснила она.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что удаление из выдачи всего домена сайта – единственный выход из ситуации. Он также отметил, что для социальных сетей и видеохостингов в этом механизме будет предусмотрен «иммунитет», если они присоединятся к реестру, как, например, сделали «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube.

«Необходимо, чтобы любые меры, которые влекут недоступность для пользователей сайта целиком, были основаны на решении суда. Мы уверены, что такое решение будет найдено»,— отметили на это в пресс-службе «Яндекса».

На ПМЭФ «Яндекс» рассказал, что с момента подписания антипиратского меморандума доля переходов с поисковика на пиратские сайты снизилась на четверть и теперь составляет 15% их трафика. В то же время гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст называл поисковые системы одной из основных проблем, так как они якобы дают 75% пиратского трафика.