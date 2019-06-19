Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему текущего строительства. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).

По данным на 1 июня 2019 года Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему жилья, находящегося в стадии строительства. Компания возводит в регионе 743 899 кв. м, что составляет 14,48% рынка первичного жилья Ленинградской области. По сравнению с маем 2019 года, застройщик сохранил лидирующие позиции в регионе, увеличив долю рынка с 14,37% до 14,48%. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).

Группа ЦДС возводит в Ленинградской области 3 жилых комплекса: ЦДС «Северный» на 4473 квартиры, ЦДС «Муринский Посад» на 8952 квартиры и ЦДС «Новое Янино» на 4 414 квартир.

Все проекты подразумевают комплексное развитие территории: помимо жилых домов в них предусмотрены необходимые объекты социальной инфраструктуры. Так в жилом комплексе ЦДС «Северный» будут построены детский сад на 320 мест и общеобразовательная школа на 565 учеников. В жилом комплексе ЦДС «Муринский Посад» появятся два детских сада на 360 мест мест и школа на 834 ученика. В жилом комплексе ЦДС «Новое Янино» предусмотрен детский сад на 175 мест.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/