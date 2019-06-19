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Финансы
19.06.2019 12:46
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ЦБ РФ назвал уровень инфляции на Северо-Западе одним из самых низких в России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае сохранилась на уровне предыдущего месяца, составив 4,9%. До этого показатель снижался. 

«В целом по стране годовые темпы роста цен в мае продолжили снижение, составив 5,1% после 5,2% в апреле. Уровень инфляции на Северо-Западе оставался одним из самых низких среди всех федеральных округов <...> В Ленинградской области инфляция не изменилась и по-прежнему осталась самой низкой в федеральном округе – 4,4%», – сообщается 19 июня в отчете Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Более половины товаров и услуг, которые входят в потребительскую корзину, в пятом месяце года подорожали не более чем на 4% или даже подешевели в годовом выражении. При этом продовольственная инфляция ускорилась на 0,5%, до 6%. Основная причина -  сокращение «предложения отдельных видов овощей и фруктов». Примером могут служить тепличные огурцы, стоимость которых поднялась из-за уменьшения производства. Покупатели могли также  заметить ценники с более высокой ценой на  лук, морковь и чеснок. Это связывают с сокращением предложения на европейском рынке. Также подорожали бананы, виноград и груши, что опять же вызвано уменьшением поставок из других стран. Рост цен на помидоры и капусту, наоборот, замедлился из-за увеличившегося предложения. Однако картофель, если верить отчету ЦБ РФ, только дешевеет из год в год. 

«Зачастую пик цен на плодоовощную продукцию приходится на конец весны в связи с исчерпанием запасов овощей в хранилищах и поступлением на прилавки дорогого импорта, а затем рынок наполняется отечественными овощами нового урожая и следует снижение цен», – прокомментировала  начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова.



Непродовольственная инфляция, напротив, замедлилась с 4,3% в апреле до  3,6% в мае, что объясняется «эффектом базы», так как заметное подорожание топлива случилось год назад. Затем были достигнуты договоренности между властями и нефтяными компаниями, что привело к стабилизации ситуации. 

Инфляция в сфере услуг выросла до 5%, что связано с зарубежным туризмом и пассажирским транспортом, которые подорожали в апреле. Спрос на туристические услуги вырос из-за удлиненных майских праздников.

Напомним, что согласно последнему прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2019-м составит 4,2–4,7%.

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