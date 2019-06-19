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Происшествия
19.06.2019 12:40
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На Римского-Корсакова водитель автомобиля не пропустил байкера, а досталось пешеходу

За вторник, 18 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 448 дорожных аварий. Серьезных среди них было всего 16, и день обошелся без погибших. Зато отметился несколькими ДТП с «двухколесными» и аварией с автобусом.

Так, около 21:30 у дома 24а по проспекту Римского-Корсакова произошло ДТП с участием автомобиля, мотоцикла и пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительным данным, 39-летний водитель легкового Renault, двигаясь по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова в сторону улицы Союза Печатников, стал поворачивать налево на регулируемом перекрестке и не пропустил 32-летнего мужчину на мотоцикле Honda.
 
В результате мотоциклист наехал на 57-летнюю женщину-пешехода, которая шла слева направо по ходу движения «Рено». Оба получили травмы средней тяжести и были доставлены в Мариинскую больницу.

На Римского-Корсакова водитель автомобиля не пропустил байкера, а досталось пешеходу

Еще одно мото-ДТП случилось на пересечении Кронштадтской улицы с улицей Зенитчиков. «Мотоциклист на ногах. Общается с ДПС. Увезут в Костюшко. Перелом (?) левой руки, – пишет в группе «Мотосолидарность» очевидец Всеволод. – Вроде сам не справился».



На Римского-Корсакова водитель автомобиля не пропустил байкера, а досталось пешеходу

А ночью, в начале третьего часа, на Московском проспекте столкнулись два автомобиля: «Лада» подбила «Рено». В последнем пострадали три женщины-пассажирки. Также травмы получил водитель отечественной машины.

Всего в Петербурге за минувший день было зафиксировано 391 ДТП. В 12 из них пострадали люди: 16 взрослых и двое детей, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. В Ленинградской области произошло 57 аварий. В четырех случаях были пострадавшие – 9 взрослых. Из них пятеро получили травмы в столкновении автобуса с автомобилем на трассе «Россия».

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Также вечером в Сертолово столкнулись мотоциклист на Honda и автомобиль SsangYong Actyon, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Авария произошла на пересечении автодороги 41А-180 и Заречной улицы. Судя по фото, байкер въехал автомобилю в бок. «Мотоциклист в сознании, увезен в Токсовскую больницу», – пишут в группе.

На Римского-Корсакова водитель автомобиля не пропустил байкера, а досталось пешеходу

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