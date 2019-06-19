Центр «Э» инициировал административные дела против интернет-борцов со стройкой в Шиесе. Под удар попал Александр Пушкин

Полицейский центр «Э» в Архангельской области инициировал возбуждение пяти административных дел в отношении пользователей «ВКонтакте» по статье о неуважении к власти. Люди высказались в соцсети против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Об этом 19 июня сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Он отметил, что это половина всех известных в России дел по данной статье на сегодняшний день.

«На данный момент известно точно о двух административных делах. Александр Пушкин за оскорбление судей оштрафован на 30 000 рублей (решение обжаловано прокурором, поскольку вынесено мировым судьей, а не районным). Елена Макарова получила протокол за совершенно невинную фразу «Они совсем оборзели...», – пишет Чиков в своём телеграм-канале.

Глава «Агоры» отметил, что ещё троих комментаторов центр «Э» ищет для возбуждения административных дел.







Поморы около года выступают против строительства мусорного полигона в Шиесе, которое стартовало в июле 2018 года. Митинги и пикеты проходят не только в городах Архангельской области, но и в Республике Коми, у границы с которой находится Шиес. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора России назвал это «компиляцией лжи». В Петербурге 18 июня также прошёл митинг в поддержку поморов.

Закон о наказании за публичную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП внесены 29 марта. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему выписали 30 тысяч рублей штрафа.

26 апреля на активистку Елену Калинину, протестующую против мусорного полигона, составили административный протокол по «закону о фейках». Она стала первой россиянкой, которую «зацепила» эта статья.