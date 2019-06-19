Депутаты Харькова вернули проспекту имя Георгия Жукова

Депутаты Харьковского городского совета 19 июня проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

"За" высказались 60 из 75 присутствующих депутатов, "против" – 12, сообщает Укринформ.

"Противники этого решения депутаты горсовета Игорь Рассоха, Игорь Черняк и Тарас Ситенко в своих выступлениях напомнили о преступлениях Жукова против народа Украины во время Второй мировой войны и после ее окончания", – сообщает украинское издание, видимо намекая на события в Одессе, где маршал Жуков командовал операцией по искоренению бандитизма и диверсантов. Они отметили, что такое решение нарушает законы Украины, противоречит предписаниям Министерства Украины и Украинского института национальной памяти. Кроме того, они напомнили, что ранее 18 петиций на сайте горсовета набирали более 5 тысяч голосов, но ни разу не рассматривались на сессиях.

Предлагалось также снять рассмотрение этого вопроса с повестки дня, однако это предложение также было отклонено.







Издание отмечает, то городской голова Геннадий Кернес и выступавший на сессии народный депутат Евгений Мураев заявили, что поваленный украинскими националистами в начале июня бюст Жукова будет восстановлен.

Как сообщал Укринформ, в мае 5 587 человек подписали петицию на сайте горсовета с просьбой вернуть проспект имени Маршала Жукова. Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды изучила эту петицию и рекомендовала вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии.