Центр Петербурга захватывает борщевик. Чиновники анонсировали битву

Борщевик Сосновского расцвёл в центре Петербурга и угрожает жителям из-за забора дома на Тележной улице. О проблеме 19 июня сообщил читатель «Фонтанки» Алексей.

Фото: читатель "Фонтанки" Алексей

«Борщевик Сосновского завоевывает задворки Невского проспекта. У огороженного забором, пустующего здания по Тележной улице, 21, распустился зонтик сорняка с семенами. Если в ближайшее время не уничтожить – лет через пять борщевик распространится по округе. Доступ к растению перекрыт временным бетонным забором. Местные жители бессильны», – с сожалением отметил собеседник.

В администрации Центрального района пообещали ликвидировать опасность в кратчайшие сроки.







«На данный момент дом 21 на Тележной улице признан аварийным, расселен и находится в консервации. Территория огорожена забором. За уборку территории ответственна управляющая компания. В ближайшее время сотрудниками УК опасное растение будет удалено с придомовой территории», – сказали корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе районной администрации.

Петербуржцы каждый год натыкаются на заросли борщевика в окрестностях города, но еще ни разу не видели его в центре.

Растение мало того, что выглядит не слишком эстетично, так ещё и оставляет сильные ожоги, которые долго не проходят. Два года назад тревогу забили жители Приморского района. Плантации сорняка захватили земли рядом с Серафимовским кладбищем.