Фургон ушёл под самосвал на КАД. Чтобы извлечь водителя, его пришлось оттаскивать

Серьёзное ДТП затруднило движение по внешнему кольцу КАД на Ржевке утром 19 июня.

Перед развязкой с Дорогой жизни фургон с псковскими номерами залетел под ехавший перед ним «КамАЗ», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС: судя по кадрам с места аварии, чтобы извлечь человека, машину пришлось резать.

«Все живы. Кабину вытянули, водителя вытащили», – пишет Сергей.







Сильной пробки из-за ДТП, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается. А на внутреннем кольце пробка есть: там идёт ремонт, к тому же пользователи отметили ДТП.