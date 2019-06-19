Юный обладатель Кубка Стэнли Барбашёв упал с пожарной машины во время парада чемпионов

Победа в Кубке Стэнли буквально вскружила голову 23-летнему нападающему клуба НХЛ "Сент-Луиз Блюз" Ивану Барбашёву. Парад победителей по улицам города обернулся для него крушением.

Видео инцидента опубликовано очевидцами в Twitter. Из него следует, что россиянин занял на крыше пожарной машины, на которую взгромоздились хоккеисты-триумфаторы, очень опасную позицию: на самом краю правого заднего угла транспортного средства. Когда многотонная машина тронулась, игрок не удержал равновесие и спиной вниз свалился с грузовика. Приземлился хоккеист, видимо, на пятую точку, поскольку сообщений о травмах, полученных им в результате падения, нет.

Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF — Heart of NHL (@HeartofNHL) June 18, 2019

В ночь на 13 июня "Сент-Луис" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон" и впервые в истории стал обладателем трофея. В составе команды победителями стали российские нападающие Барбашёв и Владимир Тарасенко.





