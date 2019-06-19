МВД: Утечку видео катастрофы SSJ 100 в Шереметьево устроили два капитана полиции. Одного уже уволили

Сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево Управления на транспорте по Центральному федеральному округу сделали запись горящего лайнера Sukhoi Superjet 100, а затем разослали ее в мессенджерах. Об этом заявили в МВД России по итогам служебной проверки, с итогами которой ознакомился депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее он обращался в министерство с запросом.

«Вот и выяснилось, от кого в Интернет утекли записи катастрофы «Суперджета» с камер наблюдения «Шереметьево». Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции», – написал единоросс в своем Facebook 19 июня, опубликовав в качестве доказательства своих слов ответ от МВД.

Проверка министерства показала, что два капитана полиции, Вишняков и Кудашов, снимали происходящее, после чего чего Вишняков через WhatsApp разослал видео горящего самолета своим друзьям, через которых запись оказалась в Интернете, чем «вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями».







«Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах», – резюмируется в ответе МВД.

Один сотрудник полиции был уволен, а второй отделался дисциплинарным взысканием, говорится в документе.