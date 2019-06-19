В СПбГУ появится новый факультет для будущих математиков, программистов и аналитиков. К разработке программы привлекли «Яндекс»

Санкт-Петербургский государственный университет открывает новый факультет, который будет готовить математиков, программистов, аналитиков и специалистов по созданию новых технологий.

Приказ о создании факультета математики и компьютерных наук подписан ректором Николаем Кропачевым 10 июня. Студентов будут обучать по трём образовательным программам – «Математика», «Современное программирование» и «Математика, алгоритмы и анализ данных». Над разработкой последней трудились в «Яндексе».

Напомним, в новом рейтинге QS World University Rankings Санкт-Петербургский государственный университет занимает 234-ю строчку.





