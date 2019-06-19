Киркоров обнародовал видео о том, как самолёт с ним и его детьми жёстко садится в Домодедово

Филипп Киркоров утром 19 июня опубликовал снятое им видео жёсткой посадки самолёта, на котором он с детьми летел из Варны в Москву. На ролике, размещённом в Instagram музыканта, слышно, как при посадке борт коснулся земли, после чего самолёт начал подниматься в воздух.

После захода в самолет, выкрашенный в фирменный цвет авиакомпании S7, которая также помещена в ролик, Киркоров продолжает съемку уже непосредственно посадки со своего пассажирского кресла. На кадрах видно, как самолёт приближается к взлетно-посадочной полосе, слышен звук касания посадочной полосы шасси, но затем после подскока лайнер внезапно начинает подниматься вверх.

Ранее, после того как Киркоров сообщил об «экстремальной ситуации» при посадке самолёта, авиакомпания S7 заявила, что жёсткой посадки самолёта не было, а решение пилотов уйти на второй круг при посадке было принято в штатном режиме.





